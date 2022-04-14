Tokenomika pro No Mans Land (NML)
Informace o No Mans Land (NML)
No Man's Land (NML) is a real-life memecoin narrative centered on Daniel’s ambitious journey across continents and his dedication to making a positive impact through charity work. This project offers a fresh take on what a memecoin can represent, intertwining digital assets with real-world adventures to inspire global engagement. As Daniel travels across Brazil, Sweden, Morocco, China, Pakistan, and Siberia, NML holders can follow his story and witness his encounters with different cultures, landscapes, and communities. The project aims to engage the community, enabling them to play a meaningful role by supporting initiatives that address challenges in third-world countries. This journey is documented in detail, and through NML, the community is invited to join virtually, following Daniel’s travels and contributions to local causes.
Tokenomika No Mans Land (NML): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro No Mans Land (NML) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů NML, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu NML, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro NML rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNML!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.