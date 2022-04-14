Tokenomika pro NIYOKO by Virtuals (NYKO)

Zjistěte klíčové informace o NIYOKO by Virtuals (NYKO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o NIYOKO by Virtuals (NYKO)

NYKO is a protocol to simplify AI creativity. It offers tools that enable creators to build, curate, and efficiently tokenize AI productivity components, including models, workflows, and prompt artifacts. These assets are easily stored and accessed via the NYKO platform for immediate use. Through its built-in tokenization framework, NYKO ensures that creators earn direct economic rewards via transaction fees, cultivating a dynamic and sustainable ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://nyko.cool

NIYOKO by Virtuals (NYKO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NIYOKO by Virtuals (NYKO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 252.74K
$ 252.74K$ 252.74K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 799.98M
$ 799.98M$ 799.98M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 315.93K
$ 315.93K$ 315.93K
Historické maximum:
$ 0.0025025
$ 0.0025025$ 0.0025025
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00031593
$ 0.00031593$ 0.00031593

Tokenomika NIYOKO by Virtuals (NYKO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro NIYOKO by Virtuals (NYKO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NYKO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NYKO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NYKO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNYKO!

Předpověď ceny NYKO

Chcete vědět, kam může NYKO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NYKO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.