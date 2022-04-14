Tokenomika pro Nifty League (NFTL)
Informace o Nifty League (NFTL)
The Nifty League is an NFT gaming platform built with nostalgic retro games in mind. Our first play-2-earn game "Nifty Smashers" is out now bringing degens across mainnet together to brawl it out! NFTL is our governance and utility token used for voting on DAO proposals and for ecosystem wide expenses such as renaming characters.
Nifty League (NFTL): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Nifty League (NFTL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Nifty League (NFTL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Nifty League (NFTL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů NFTL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu NFTL, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro NFTL rozumíte
Předpověď ceny NFTL
Chcete vědět, kam může NFTL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NFTL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.