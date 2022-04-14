Tokenomika pro NEW WORLD ORDER (NWO)

Zjistěte klíčové informace o NEW WORLD ORDER (NWO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o NEW WORLD ORDER (NWO)

THE CARDS ARE IN YOUR HAND…… JOIN FORCES WITH THE NEW WORLD ORDER AND BE THE NEW ELITE… BE A POWER BROKER OF THIS ERA…..JOIN THE MOVEMENT…….NWO WILL BE RECOGNIZED AS A LEADER IN THIS NEW ORDER OF THE ELITE……… WE ARE NOBODIES ALONE BUT TOGETHER AS COLLECTIVES WE WILL CONQUER……..JOIN THE MOVEMENT… WHERE OUR LORE IS AS RICH AS IT COMES…. WE WILL LEAVE OUR MARK ON THE BLOCKCHAIN FOREVER.. BE APART OF THIS MOVEMENT… THIS SHIFT IN THE STATUS QUO….THE BALANCE OF POWER IS SHIFTING…

Oficiální webové stránky:
https://www.newworldorder.io/

NEW WORLD ORDER (NWO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NEW WORLD ORDER (NWO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 33.79K
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 33.79K
Historické maximum:
$ 0.00186399
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika NEW WORLD ORDER (NWO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro NEW WORLD ORDER (NWO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NWO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NWO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NWO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNWO!

Předpověď ceny NWO

Chcete vědět, kam může NWO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NWO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.