Zjistěte klíčové informace o New Born Rhino (LAKKHI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o New Born Rhino (LAKKHI)

Named after the newborn baby one-horned rhino of Assam Zoo, Lakkhi, a unique digital asset created to celebrate the birth of Assam State Zoo’s rare one-horned rhino calf, named Lakkhi. Lakkhi is a symbol of hope for the conservation of the endangered one-horned rhino. This token represents a commitment to preserving wildlife and supporting conservation efforts. The $LAKKHI token launched on the Solana blockchain.

Donation System Collaboration: During a pivotal meeting at Assam Zoo, plans were finalized to establish a donation platform, enabling global supporters to contribute directly to rhino conservation initiatives.

Livestream POC: Proof of concept for livestreaming with integrated onramp donations, allowing contributions to the zoo for Lakkhi's conservation.

New Born Rhino (LAKKHI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro New Born Rhino (LAKKHI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 161.61K
Celkový objem:
$ 999.97M
Objem v oběhu:
$ 999.97M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 161.61K
Historické maximum:
$ 0.0016444
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00016161
Tokenomika New Born Rhino (LAKKHI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro New Born Rhino (LAKKHI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LAKKHI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LAKKHI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LAKKHI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLAKKHI!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.