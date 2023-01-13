Tokenomika pro Neuroni AI (NEURONI)

Tokenomika pro Neuroni AI (NEURONI)

Zjistěte klíčové informace o Neuroni AI (NEURONI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Neuroni AI (NEURONI)

What is Neuroni AI Neuroni AI is an advanced artificial intelligence powered natural language processing model available. Neuroni AI is capable of understanding complex language, recognizing the context of conversations, and providing the most accurate responses

What Makes Neuroni AI Unique? Neuroni is different because they provide unbiased information to theirusers. To do this, they have developed a system that does not simply respond with information drawn from a defined database. They use 3 date sources + an ETHIC checker that compares these information in real time in order to answer with an accuracy that is the most realistic. Moreover, even if Neuroni AI learns from its interactions, it collect absolutely NO user data

History of Neuroni AI Neuroni AI was developed by Adam Saint-Leroix and his team of scientists since the beginning of the year 2021 and was launched on 13th January 2023.

What’s Next for Ethereum Neuroni is focusing on concrete use cases in the near future and, beyond the messaging BOTs and the mobile application under development, plans to extend its integration into the metaverse

What can Neuroni AI (NEURONI) be Used For? The use cases of NEURONI token will be multiple in the future, notably as a utility token in future application development and integration of Neuroni AI with partners. A buyback and burn system has also been put in place to use 50% of the advertising revenues to support the NEURONI price.

Oficiální webové stránky:
https://neuroni.ai/
Bílá kniha:
https://docs.neuroni.ai/

Neuroni AI (NEURONI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Neuroni AI (NEURONI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 33.08K
$ 33.08K$ 33.08K
Celkový objem:
$ 8.50M
$ 8.50M$ 8.50M
Objem v oběhu:
$ 8.17M
$ 8.17M$ 8.17M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 34.41K
$ 34.41K$ 34.41K
Historické maximum:
$ 1.7
$ 1.7$ 1.7
Historické minimum:
$ 0.00340312
$ 0.00340312$ 0.00340312
Aktuální cena:
$ 0.00404815
$ 0.00404815$ 0.00404815

Tokenomika Neuroni AI (NEURONI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Neuroni AI (NEURONI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NEURONI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NEURONI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NEURONI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNEURONI!

Předpověď ceny NEURONI

Chcete vědět, kam může NEURONI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NEURONI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

