Tokenomika pro Neuralis AI (NEURAI)

Zjistěte klíčové informace o Neuralis AI (NEURAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Neuralis AI (NEURAI)

Neuralis AI is an AI Agent Builder and Marketplace. Users can create, customize, share and monetize Agents and Agent Teams in an easy-to-use no-code environment. Being blockchain-enabled, holders of our native $NEURAI token get discounts, revenue share and access to beta functionalities first. Eventually, we aim to build the leading and one-stop-shop for AI agents, including complete AI Agent Teams and a marketplace for users to monetize their creations.

Key Functionalities

  • Advanced Customization: Train Your AI Agents
  • Agent Marketplace: Browse, Collect, Share & Monetize Agents
  • AI Agent Teams: Create Specialized Departments w/ Agents

Oficiální webové stránky:
https://neuralisai.io
Bílá kniha:
https://neuralis-ai-whitepaper-v1-0.gitbook.io/neuralis-ai-whitepaper-v1.0

Neuralis AI (NEURAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Neuralis AI (NEURAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 21.47K
Celkový objem:
$ 1.00M
Objem v oběhu:
$ 1.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 21.47K
Historické maximum:
$ 0.170775
Historické minimum:
$ 0.00946734
Aktuální cena:
$ 0.02147441
Tokenomika Neuralis AI (NEURAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Neuralis AI (NEURAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NEURAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NEURAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.