Tokenomika pro Neurahub (NEURA)

Tokenomika pro Neurahub (NEURA)

Zjistěte klíčové informace o Neurahub (NEURA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Neurahub (NEURA)

Pushing the boundaries of Generative AI, unlocking its potential for users and teams alike.

Oficiální webové stránky:
https://neurahub.app
Bílá kniha:
https://smallpdf.com/file#s=b37bb7d7-84b0-4941-81aa-8ad6f3426345

Neurahub (NEURA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Neurahub (NEURA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 956.25K
$ 956.25K$ 956.25K
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 83.74M
$ 83.74M$ 83.74M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M
Historické maximum:
$ 0.05825
$ 0.05825$ 0.05825
Historické minimum:
$ 0.00619104
$ 0.00619104$ 0.00619104
Aktuální cena:
$ 0.01142105
$ 0.01142105$ 0.01142105

Tokenomika Neurahub (NEURA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Neurahub (NEURA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NEURA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NEURA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NEURA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNEURA!

Předpověď ceny NEURA

Chcete vědět, kam může NEURA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NEURA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.