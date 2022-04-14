Tokenomika pro NETA (NETA)
Informace o NETA (NETA)
"$NETA - Store of value, medium of exchange and unit of account. It‘s sole purpose is to function as a scarce decentralized store of value asset for the Juno ecosystem and inter-chain Cosmos at large. Originally claimable for free by thousands of Juno delegates at inception. Never a seed sale, private sale or public sale. Verifiable zero NETA is held in reserve by any third party ie. developers, teams, founders or companies. The Juno community owns all NETA in existence from day 1."
NETA (NETA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NETA (NETA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika NETA (NETA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro NETA (NETA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů NETA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu NETA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro NETA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNETA!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.