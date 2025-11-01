BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena NESHUDO je 0.00001399 USD. Sledujte aktualizace cen NESHUDO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NESHUDO.

Více informací o NESHUDO

Informace o ceně NESHUDO

Co je to NESHUDO

Oficiální webové stránky NESHUDO

Tokenomika pro NESHUDO

Předpověď cen NESHUDO

Logo NESHUDO

NESHUDO Cena (NESHUDO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 NESHUDO na USD

--
----
+5.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny NESHUDO (NESHUDO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:54:15 (UTC+8)

Informace o ceně NESHUDO (NESHUDO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00001312
$ 0.00001312
Nejnižší za 24 h
$ 0.00001476
$ 0.00001476
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00001312
$ 0.00001312

$ 0.00001476
$ 0.00001476

$ 0.00006129
$ 0.00006129

$ 0.00001284
$ 0.00001284

-0.77%

+5.71%

-24.02%

-24.02%

Cena NESHUDO (NESHUDO) v reálném čase je $0.00001399. Za posledních 24 hodin se NESHUDO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001312 do maxima $ 0.00001476, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NESHUDO v historii je $ 0.00006129, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001284.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NESHUDO se za poslední hodinu změnila o -0.77%, za 24 hodin o +5.71% a za posledních 7 dní o -24.02%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu NESHUDO (NESHUDO)

$ 13.99K
$ 13.99K

--
--

$ 13.99K
$ 13.99K

999.96M
999.96M

999,958,321.210568
999,958,321.210568

Aktuální tržní kapitalizace NESHUDO je $ 13.99K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NESHUDO je 999.96M, přičemž celková zásoba je 999958321.210568. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 13.99K.

Historie cen v USD pro NESHUDO (NESHUDO)

Během dnešního dne byla změna ceny NESHUDO na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny NESHUDO na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny NESHUDO na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny NESHUDO na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+5.71%
30 dní$ 0--
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je NESHUDO (NESHUDO)

$NESHUDO is a leveraged creator token tied to the Neshudo brand, a tech YouTuber boasting over 1 million followers on his channel. As part of the emerging Creator Capital Markets, it embodies Neshudo’s influence and innovative projects. Launched to highlight his expertise in tokenizing his brand, $NESHUDO offers exclusive giveaways, premium benefits for top holders, a dedicated whale group, and evolving activities like community events and tech-driven initiatives, all under active development to enhance its ecosystem and value.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj NESHUDO (NESHUDO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny NESHUDO (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít NESHUDO (NESHUDO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva NESHUDO (NESHUDO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro NESHUDO.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny NESHUDO!

NESHUDO na místní měny

Tokenomika pro NESHUDO (NESHUDO)

Pochopení tokenomiky NESHUDO (NESHUDO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NESHUDO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně NESHUDO (NESHUDO)

Jakou hodnotu má dnes NESHUDO (NESHUDO)?
Aktuální cena NESHUDO v USD je 0.00001399 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NESHUDO v USD?
Aktuální cena NESHUDO v USD je $ 0.00001399. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace NESHUDO?
Tržní kapitalizace NESHUDO je $ 13.99K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NESHUDO v oběhu?
Objem NESHUDO v oběhu je 999.96M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NESHUDO?
NESHUDO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00006129 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NESHUDO?
NESHUDO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001284 USD.
Jaký je objem obchodování NESHUDO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NESHUDO je -- USD.
Dosáhne NESHUDO letos vyšší ceny?
NESHUDO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNESHUDO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:54:15 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se NESHUDO (NESHUDO)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,112.78

$3,877.50

$0.02479

$186.19

$1.0004

$3,877.50

$110,112.78

$186.19

$2.5086

$1,087.66

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.09761

$0.02089

$0.00430

$0.0054656

$0.00005356

$0.0043

$0.0000818

