Tokenomika pro Neemo Staked Astar (NSASTR)

Zjistěte klíčové informace o Neemo Staked Astar (NSASTR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Neemo Staked Astar (NSASTR)

Neemo Finance is a liquid staking and restaking protocol designed to optimize rewards and enhance capital efficiency on the Soneium chain. Users can stake ASTR or ETH to mint yield-bearing tokens like nsASTR and nrETH, which earn staking rewards while remaining liquid for use in DeFi protocols. These tokens can be deployed in liquidity pools, lendings, and vaults to earn additional rewards. Neemo also features an instant withdrawal pool, allowing users to quickly convert staked tokens back to their underlying assets. By bridging staking and DeFi, Neemo empowers users to maximize their assets’ potential while supporting the growth of the Soneium ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://neemo.finance/

Neemo Staked Astar (NSASTR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Neemo Staked Astar (NSASTR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.44M
$ 1.44M
Celkový objem:
$ 204.35M
$ 204.35M
Objem v oběhu:
$ 204.35M
$ 204.35M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.44M
$ 1.44M
Historické maximum:
$ 0.0567
$ 0.0567
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00705302
$ 0.00705302

Tokenomika Neemo Staked Astar (NSASTR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Neemo Staked Astar (NSASTR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NSASTR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NSASTR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NSASTR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNSASTR!

Předpověď ceny NSASTR

Chcete vědět, kam může NSASTR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NSASTR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

