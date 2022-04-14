Tokenomika pro NAVIX (NAVIX)

Zjistěte klíčové informace o NAVIX (NAVIX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o NAVIX (NAVIX)

The Navix Ecosystem is a revolutionary blockchain gaming platform designed to unify player-owned economies across multiple games through cross-chain interoperability and the NAVIX utility token. Navix enables seamless NFT asset portability at its core, allowing in−game items like ships, skins, and weapons to function across titles such as Navis War(strategy) and Drone Defiance(FPS). Players can earn NAVIX through skill-based gameplay, staking, and tournaments, while also participating in DAO governance to shape the ecosystem’s future. By combining AAA-quality gaming experiences with Web3 ownership, Navix simplifies blockchain adoption for mainstream gamers, offering frictionless onboarding, gas-free transactions via SKALE, and a sustainable token economy. The platform’s vision is to create a diverse portfolio of games, foster community-driven development, and become the leading interoperable gaming ecosystem, bridging the gap between Web2 and Web3.

Oficiální webové stránky:
https://www.navixecosystem.com/
Bílá kniha:
https://navis-war.gitbook.io/navix-ecosystem-whitepaper

NAVIX (NAVIX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NAVIX (NAVIX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.99K
$ 2.99K$ 2.99K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 14.61M
$ 14.61M$ 14.61M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 204.53K
$ 204.53K$ 204.53K
Historické maximum:
$ 0.00126737
$ 0.00126737$ 0.00126737
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00020453
$ 0.00020453$ 0.00020453

Tokenomika NAVIX (NAVIX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro NAVIX (NAVIX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NAVIX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NAVIX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NAVIX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNAVIX!

Předpověď ceny NAVIX

Chcete vědět, kam může NAVIX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NAVIX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.