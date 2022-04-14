Tokenomika pro National Digital Asset Stockpile (NDAS)

Tokenomika pro National Digital Asset Stockpile (NDAS)

Zjistěte klíčové informace o National Digital Asset Stockpile (NDAS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o National Digital Asset Stockpile (NDAS)

National Digital Asset Stockpile (NDAS) is a fun and innovative memecoin designed to bring the crypto community together. With a playful twist on digital asset accumulation, NDAS aims to create a vibrant and engaging ecosystem.

Join the movement and be part of a community that values creativity, humor, and the potential of digital assets. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, NDAS offers something for everyone.

Oficiální webové stránky:
https://ndascoin.live/

National Digital Asset Stockpile (NDAS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro National Digital Asset Stockpile (NDAS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 36.90K
Celkový objem:
$ 998.72M
Objem v oběhu:
$ 998.72M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 36.90K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika National Digital Asset Stockpile (NDAS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro National Digital Asset Stockpile (NDAS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NDAS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NDAS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NDAS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNDAS!

Předpověď ceny NDAS

Chcete vědět, kam může NDAS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NDAS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.