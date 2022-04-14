Tokenomika pro Nameless (NAME)
Informace o Nameless (NAME)
Just a Nameless guy, wandering the universe in search of purpose, I accidentally stumbled upon the peculiar realm of digital currencies known as cryptocurrency. My journey to the endless odyssey was sparked by my artistic creator cosasdelkevin. The project is the artistic visual representation of our artist kevin's inner self. Nameless is way for Kevin to help relate everyone together, Nameless has no name so it can be interpretted in any way shape or form. Our goal is to support Kevin in his art journey by helping his with the power of community and cryptocurrency!
Nameless (NAME): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Nameless (NAME), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Nameless (NAME): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Nameless (NAME) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů NAME, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu NAME, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro NAME rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu NAME!
Předpověď ceny NAME
Chcete vědět, kam může NAME zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NAME kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.