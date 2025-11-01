BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Naked Crab Man je 0 USD. Sledujte aktualizace cen CRABFURIE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CRABFURIE.

Více informací o CRABFURIE

Informace o ceně CRABFURIE

Co je to CRABFURIE

Oficiální webové stránky CRABFURIE

Tokenomika pro CRABFURIE

Předpověď cen CRABFURIE

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Naked Crab Man

Naked Crab Man Cena (CRABFURIE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CRABFURIE na USD

--
----
-0.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Naked Crab Man (CRABFURIE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:53:47 (UTC+8)

Informace o ceně Naked Crab Man (CRABFURIE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.77%

-0.75%

-10.89%

-10.89%

Cena Naked Crab Man (CRABFURIE) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se CRABFURIE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CRABFURIE v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CRABFURIE se za poslední hodinu změnila o -0.77%, za 24 hodin o -0.75% a za posledních 7 dní o -10.89%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Naked Crab Man (CRABFURIE)

$ 12.30K
$ 12.30K$ 12.30K

--
----

$ 12.30K
$ 12.30K$ 12.30K

999.51M
999.51M 999.51M

999,511,909.583397
999,511,909.583397 999,511,909.583397

Aktuální tržní kapitalizace Naked Crab Man je $ 12.30K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CRABFURIE je 999.51M, přičemž celková zásoba je 999511909.583397. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 12.30K.

Historie cen v USD pro Naked Crab Man (CRABFURIE)

Během dnešního dne byla změna ceny Naked Crab Man na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Naked Crab Man na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Naked Crab Man na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Naked Crab Man na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.75%
30 dní$ 0-89.03%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Naked Crab Man (CRABFURIE)

The string "CKVZPWFPaJArEaPnk16CXpFtFXjuCxCh95vBcS3Ppump" is the contract address for a Solana-based memecoin called CRABFURIE, also referred to as "Naked Crab Man." This token draws its theme from a character created by Matt Furie (the artist behind Pepe the Frog) in 2003, depicted as a hybrid half-man, half-crustacean figure described as his "OG forgotten child It's trading primarily on decentralized exchanges like PumpSwap (a Solana-based platform similar to Pump.fun for quick token launches). No major audit issues have been flagged, though standard warnings apply that audits aren't foolproof. There are no prominent official social links or detailed utilities mentioned beyond the memecoin theme—some unrelated spam about another token (SPAM) appeared in associated data, but it doesn't seem directly tied to CRABFURIE.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Naked Crab Man (CRABFURIE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Naked Crab Man (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Naked Crab Man (CRABFURIE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Naked Crab Man (CRABFURIE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Naked Crab Man.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Naked Crab Man!

CRABFURIE na místní měny

Tokenomika pro Naked Crab Man (CRABFURIE)

Pochopení tokenomiky Naked Crab Man (CRABFURIE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CRABFURIE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Naked Crab Man (CRABFURIE)

Jakou hodnotu má dnes Naked Crab Man (CRABFURIE)?
Aktuální cena CRABFURIE v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CRABFURIE v USD?
Aktuální cena CRABFURIE v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Naked Crab Man?
Tržní kapitalizace CRABFURIE je $ 12.30K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CRABFURIE v oběhu?
Objem CRABFURIE v oběhu je 999.51M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CRABFURIE?
CRABFURIE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CRABFURIE?
CRABFURIE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování CRABFURIE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CRABFURIE je -- USD.
Dosáhne CRABFURIE letos vyšší ceny?
CRABFURIE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCRABFURIE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:53:47 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Naked Crab Man (CRABFURIE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

