Dnešní aktuální cena Nakama Coin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen NAKAMA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NAKAMA.Dnešní aktuální cena Nakama Coin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen NAKAMA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NAKAMA.

Více informací o NAKAMA

Informace o ceně NAKAMA

Co je to NAKAMA

Bílá kniha pro NAKAMA

Oficiální webové stránky NAKAMA

Tokenomika pro NAKAMA

Předpověď cen NAKAMA

Logo Nakama Coin

Nakama Coin Cena (NAKAMA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 NAKAMA na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Nakama Coin (NAKAMA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:02:47 (UTC+8)

Informace o ceně Nakama Coin (NAKAMA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Cena Nakama Coin (NAKAMA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se NAKAMA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NAKAMA v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NAKAMA se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Nakama Coin (NAKAMA)

$ 390.20K
$ 390.20K$ 390.20K

--
----

$ 650.33K
$ 650.33K$ 650.33K

6.00B
6.00B 6.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Nakama Coin je $ 390.20K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NAKAMA je 6.00B, přičemž celková zásoba je 10000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 650.33K.

Historie cen v USD pro Nakama Coin (NAKAMA)

Během dnešního dne byla změna ceny Nakama Coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Nakama Coin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Nakama Coin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Nakama Coin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 00.00%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Nakama Coin (NAKAMA)

Nakama Coin is a community-driven cryptocurrency built on Binance Smart Chain that bridges anime culture with decentralized finance. The project embodies the Japanese concept of "nakama" (仲間), representing deep friendship and bonds formed through shared experiences. Nakama Coin features innovative tokenomics with up to 90% of transaction taxes redistributed to holders as rewards, creating a self-sustaining ecosystem that incentivizes long-term holding. The token serves as the foundation for an expanding anime-focused ecosystem, including planned NFT marketplaces, gaming integrations, and merchandise platforms where holders can use NAKAMA for exclusive anime-related products and services.

Předpověď ceny Nakama Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Nakama Coin (NAKAMA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Nakama Coin (NAKAMA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Nakama Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Nakama Coin!

NAKAMA na místní měny

Tokenomika pro Nakama Coin (NAKAMA)

Pochopení tokenomiky Nakama Coin (NAKAMA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NAKAMA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Nakama Coin (NAKAMA)

Jakou hodnotu má dnes Nakama Coin (NAKAMA)?
Aktuální cena NAKAMA v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NAKAMA v USD?
Aktuální cena NAKAMA v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Nakama Coin?
Tržní kapitalizace NAKAMA je $ 390.20K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NAKAMA v oběhu?
Objem NAKAMA v oběhu je 6.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NAKAMA?
NAKAMA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NAKAMA?
NAKAMA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování NAKAMA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NAKAMA je -- USD.
Dosáhne NAKAMA letos vyšší ceny?
NAKAMA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNAKAMA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:02:47 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Nakama Coin (NAKAMA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

