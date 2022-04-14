Tokenomika pro My DeFi Pet (DPET)

Tokenomika pro My DeFi Pet (DPET)

Zjistěte klíčové informace o My DeFi Pet (DPET), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o My DeFi Pet (DPET)

The DPET token is the lifeblood of the Onchamon universe, fueling your adventures and enhancing your gameplay experience. DPET empowers players to purchase exclusive in-game items, stake and earn rewards, and participate in the game's governance. Operating seamlessly on Binance Smart Chain, OpBNB, and KardiaChain, DPET ensures smooth transactions and interactions, making your journey in the Onchamon world more thrilling and rewarding.

Oficiální webové stránky:
https://onchamon.com/
Bílá kniha:
https://docs.onchamon.com/

My DeFi Pet (DPET): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro My DeFi Pet (DPET), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 50.23M
$ 50.23M$ 50.23M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M
Historické maximum:
$ 9.92
$ 9.92$ 9.92
Historické minimum:
$ 0.00446692
$ 0.00446692$ 0.00446692
Aktuální cena:
$ 0.02327144
$ 0.02327144$ 0.02327144

Tokenomika My DeFi Pet (DPET): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro My DeFi Pet (DPET) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DPET, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DPET, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DPET rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDPET!

Předpověď ceny DPET

Chcete vědět, kam může DPET zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DPET kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.