Dnešní aktuální cena MuxyAI je 0.00008203 USD. Sledujte aktualizace cen MAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MAI.

Více informací o MAI

Informace o ceně MAI

Co je to MAI

Bílá kniha pro MAI

Oficiální webové stránky MAI

Tokenomika pro MAI

Předpověď cen MAI

Logo MuxyAI

MuxyAI Cena (MAI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MAI na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny MuxyAI (MAI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:53:33 (UTC+8)

Informace o ceně MuxyAI (MAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01913929
$ 0.01913929$ 0.01913929

$ 0.00007903
$ 0.00007903$ 0.00007903

--

--

0.00%

0.00%

Cena MuxyAI (MAI) v reálném čase je $0.00008203. Za posledních 24 hodin se MAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MAI v historii je $ 0.01913929, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00007903.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MAI se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu MuxyAI (MAI)

$ 58.24K
$ 58.24K$ 58.24K

--
----

$ 73.83K
$ 73.83K$ 73.83K

710.00M
710.00M 710.00M

900,000,000.0
900,000,000.0 900,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace MuxyAI je $ 58.24K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MAI je 710.00M, přičemž celková zásoba je 900000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 73.83K.

Historie cen v USD pro MuxyAI (MAI)

Během dnešního dne byla změna ceny MuxyAI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny MuxyAI na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny MuxyAI na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 90 dní byla změna ceny MuxyAI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0.00000000000.00%
60 dní$ 0.00000000000.00%
90 dní$ 0--

Co je MuxyAI (MAI)

MuxyAI is a decentralized payment gateway and incentive protocol powering the MCP ecosystem on Morph, with the MAI token—an AI meme token—at its core that simultaneously fuels community engagement and serves as the native currency for transactions and rewards. The protocol consists of four essential components: a Payment Gateway that enables seamless crypto transactions between AI Agents and MCP services using the MAI token; a Developer Toolkit offering SDKs, templates, and dashboards to streamline MCP deployment and integration; an Incentive Protocol that distributes dynamic MAI token rewards based on service usage and quality to encourage top-tier contributions; and an MCP Launchpad that facilitates fundraising, token issuance, and liquidity bootstrapping for new MCP projects, leveraging the MAI token to align incentives and strengthen community support.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny MuxyAI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MuxyAI (MAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MuxyAI (MAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MuxyAI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MuxyAI!

MAI na místní měny

Tokenomika pro MuxyAI (MAI)

Pochopení tokenomiky MuxyAI (MAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MAI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MuxyAI (MAI)

Jakou hodnotu má dnes MuxyAI (MAI)?
Aktuální cena MAI v USD je 0.00008203 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MAI v USD?
Aktuální cena MAI v USD je $ 0.00008203. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MuxyAI?
Tržní kapitalizace MAI je $ 58.24K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MAI v oběhu?
Objem MAI v oběhu je 710.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MAI?
MAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01913929 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MAI?
MAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00007903 USD.
Jaký je objem obchodování MAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MAI je -- USD.
Dosáhne MAI letos vyšší ceny?
MAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:53:33 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se MuxyAI (MAI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

