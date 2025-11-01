BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena MUTE SWAP by Virtuals je 0.01545102 USD. Sledujte aktualizace cen MUTE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MUTE.

Více informací o MUTE

Informace o ceně MUTE

Co je to MUTE

Oficiální webové stránky MUTE

Tokenomika pro MUTE

Předpověď cen MUTE

Logo MUTE SWAP by Virtuals

MUTE SWAP by Virtuals Cena (MUTE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MUTE na USD

$0.01543686
-17.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:02:28 (UTC+8)

Informace o ceně MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01405261
Nejnižší za 24 h
$ 0.02159579
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01405261
$ 0.02159579
$ 0.02159579
$ 0.00097733
-1.45%

-17.41%

+297.10%

+297.10%

Cena MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) v reálném čase je $0.01545102. Za posledních 24 hodin se MUTE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01405261 do maxima $ 0.02159579, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MUTE v historii je $ 0.02159579, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00097733.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MUTE se za poslední hodinu změnila o -1.45%, za 24 hodin o -17.41% a za posledních 7 dní o +297.10%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

$ 6.18M
--
$ 15.45M
400.00M
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace MUTE SWAP by Virtuals je $ 6.18M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MUTE je 400.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 15.45M.

Historie cen v USD pro MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

Během dnešního dne byla změna ceny MUTE SWAP by Virtuals na USD  $ -0.00325754990620339.
Za posledních 30 dní byla změna ceny MUTE SWAP by Virtuals na USD  $ +0.0616412077.
Za posledních 60 dní byla změna ceny MUTE SWAP by Virtuals na USD  $ +0.0444169946.
Za posledních 90 dní byla změna ceny MUTE SWAP by Virtuals na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00325754990620339-17.41%
30 dní$ +0.0616412077+398.95%
60 dní$ +0.0444169946+287.47%
90 dní$ 0--

Co je MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny MUTE SWAP by Virtuals (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MUTE SWAP by Virtuals.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MUTE SWAP by Virtuals!

MUTE na místní měny

Tokenomika pro MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

Pochopení tokenomiky MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MUTE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

Jakou hodnotu má dnes MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)?
Aktuální cena MUTE v USD je 0.01545102 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MUTE v USD?
Aktuální cena MUTE v USD je $ 0.01545102. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MUTE SWAP by Virtuals?
Tržní kapitalizace MUTE je $ 6.18M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MUTE v oběhu?
Objem MUTE v oběhu je 400.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MUTE?
MUTE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.02159579 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MUTE?
MUTE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00097733 USD.
Jaký je objem obchodování MUTE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MUTE je -- USD.
Dosáhne MUTE letos vyšší ceny?
MUTE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMUTE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:02:28 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,033.17

$3,877.60

$0.02517

$185.72

$1.0004

$3,877.60

$110,033.17

$185.72

$2.5054

$1,088.52

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.08992

$0.06596

$0.06596

$0.00290

$0.0046782

$0.0000827

$20.298

