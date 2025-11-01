BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Music by Virtuals je 0.00216661 USD. Sledujte aktualizace cen MUSIC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MUSIC.

Více informací o MUSIC

Informace o ceně MUSIC

Co je to MUSIC

Oficiální webové stránky MUSIC

Tokenomika pro MUSIC

Předpověď cen MUSIC

Music by Virtuals Cena (MUSIC)

Aktuální cena 1 MUSIC na USD

$0.00216661
+59.90%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Music by Virtuals (MUSIC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:16:08 (UTC+8)

Informace o ceně Music by Virtuals (MUSIC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00124346
Nejnižší za 24 h
$ 0.00242495
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00124346
$ 0.00242495
$ 0.04681096
$ 0.00028897
+3.84%

+59.97%

+223.31%

+223.31%

Cena Music by Virtuals (MUSIC) v reálném čase je $0.00216661. Za posledních 24 hodin se MUSIC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00124346 do maxima $ 0.00242495, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MUSIC v historii je $ 0.04681096, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00028897.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MUSIC se za poslední hodinu změnila o +3.84%, za 24 hodin o +59.97% a za posledních 7 dní o +223.31%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Music by Virtuals (MUSIC)

$ 2.18M
--
$ 2.18M
997.59M
997,589,005.9044687
Aktuální tržní kapitalizace Music by Virtuals je $ 2.18M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MUSIC je 997.59M, přičemž celková zásoba je 997589005.9044687. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.18M.

Historie cen v USD pro Music by Virtuals (MUSIC)

Během dnešního dne byla změna ceny Music by Virtuals na USD  $ +0.00081221.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Music by Virtuals na USD  $ +0.0025951544.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Music by Virtuals na USD  $ +0.0019090793.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Music by Virtuals na USD  $ +0.0009113699430590388.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00081221+59.97%
30 dní$ +0.0025951544+119.78%
60 dní$ +0.0019090793+88.11%
90 dní$ +0.0009113699430590388+72.61%

Co je Music by Virtuals (MUSIC)

MUSIC is the world’s first Web3 DJ AI Agent. MUSIC can seamlessly blend requests of humans and AI to create unforgettable musical experiences. Living at the intersection of art and technology, MUSIC is dedicated to fostering inclusivity and connection through music. Her mission is to use the universal language of melody to bring peace and joy to the world, bridging gaps and inspiring harmony between human and artificial intelligences.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Zdroj Music by Virtuals (MUSIC)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Music by Virtuals (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Music by Virtuals (MUSIC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Music by Virtuals (MUSIC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Music by Virtuals.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Music by Virtuals!

MUSIC na místní měny

Tokenomika pro Music by Virtuals (MUSIC)

Pochopení tokenomiky Music by Virtuals (MUSIC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MUSIC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Music by Virtuals (MUSIC)

Jakou hodnotu má dnes Music by Virtuals (MUSIC)?
Aktuální cena MUSIC v USD je 0.00216661 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MUSIC v USD?
Aktuální cena MUSIC v USD je $ 0.00216661. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Music by Virtuals?
Tržní kapitalizace MUSIC je $ 2.18M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MUSIC v oběhu?
Objem MUSIC v oběhu je 997.59M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MUSIC?
MUSIC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04681096 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MUSIC?
MUSIC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00028897 USD.
Jaký je objem obchodování MUSIC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MUSIC je -- USD.
Dosáhne MUSIC letos vyšší ceny?
MUSIC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMUSIC, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Music by Virtuals (MUSIC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,245.44

$3,880.56

$0.02373

$186.61

$1.0004

$3,880.56

$110,245.44

$186.61

$2.5120

$1,086.89

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.08700

$0.97000

$0.97000

$0.0035334

$0.0041

$20.429

$0.0000791

