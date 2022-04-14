Tokenomika pro Museum Of Memes (MOM)

Zjistěte klíčové informace o Museum Of Memes (MOM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Museum Of Memes (MOM)

Museum of Memes: Explore the Fun and Future of Memecoins

Welcome to the Museum of Memes, your digital gateway to the world of memecoins. Here, you can discover the most iconic and up-and-coming tokens that are making waves in the crypto world. From legendary memecoins to hidden gems with “moon potential,” this museum showcases the quirky, unpredictable, and often hilarious side of the cryptocurrency market.

Each memecoin in our collection comes with its backstory, impact, and insights into its future potential. As new tokens emerge, they will be added to keep the museum fresh, dynamic, and always on the cutting edge.

Dive in and explore the digital evolution of memecoins — where memes meet money and the fun never stops!

https://oncyber.io/museumofmemes

Museum Of Memes (MOM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Museum Of Memes (MOM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 23.32K
$ 23.32K
Celkový objem:
$ 999.16M
$ 999.16M
Objem v oběhu:
$ 999.16M
$ 999.16M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 23.32K
$ 23.32K
Historické maximum:
$ 0.00468506
$ 0.00468506
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Museum Of Memes (MOM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Museum Of Memes (MOM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MOM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MOM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MOM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMOM!

Předpověď ceny MOM

Chcete vědět, kam může MOM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MOM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.