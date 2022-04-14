Tokenomika pro Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)

Tokenomika pro Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)

Zjistěte klíčové informace o Mr Mayonnaise the Cat (MAYO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)

Mr. Mayonnaise the Cat is here to pounce on the crypto scene, turning a simple feline crisis into a full-blown movement. MAYO is a community-driven token inspired by Mr. Mayonnaise, a beloved neighborhood cat who went through a wild vet bill escapade after a tick bite that cost as much as a small car. With MAYO, we’re rallying behind a cause: if a tick bite can rack up such a bill, then Mr. Mayonnaise deserves his own currency.

This isn’t just a token; it’s a mission to support pet owners everywhere who feel the sting of hefty vet bills and want to have a little fun in the process. Powered by a passionate community, MAYO rewards holders with exciting perks, community-driven charity donations, and, of course, a chance to be part of a purrfectly unpredictable adventure. Join us as we build MAYO, one meow at a time.

Oficiální webové stránky:
https://mayosol.com/

Mr Mayonnaise the Cat (MAYO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Mr Mayonnaise the Cat (MAYO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 96.40K
$ 96.40K
Celkový objem:
$ 999.89M
$ 999.89M
Objem v oběhu:
$ 999.89M
$ 999.89M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 96.40K
$ 96.40K
Historické maximum:
$ 0.00760732
$ 0.00760732
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Mr Mayonnaise the Cat (MAYO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MAYO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MAYO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MAYO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMAYO!

Předpověď ceny MAYO

Chcete vědět, kam může MAYO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MAYO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

