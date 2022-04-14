Tokenomika pro Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)
Informace o Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)
Mr. Mayonnaise the Cat is here to pounce on the crypto scene, turning a simple feline crisis into a full-blown movement. MAYO is a community-driven token inspired by Mr. Mayonnaise, a beloved neighborhood cat who went through a wild vet bill escapade after a tick bite that cost as much as a small car. With MAYO, we’re rallying behind a cause: if a tick bite can rack up such a bill, then Mr. Mayonnaise deserves his own currency.
This isn’t just a token; it’s a mission to support pet owners everywhere who feel the sting of hefty vet bills and want to have a little fun in the process. Powered by a passionate community, MAYO rewards holders with exciting perks, community-driven charity donations, and, of course, a chance to be part of a purrfectly unpredictable adventure. Join us as we build MAYO, one meow at a time.
Mr Mayonnaise the Cat (MAYO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Mr Mayonnaise the Cat (MAYO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Mr Mayonnaise the Cat (MAYO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů MAYO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu MAYO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro MAYO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMAYO!
Předpověď ceny MAYO
Chcete vědět, kam může MAYO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MAYO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.