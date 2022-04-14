Tokenomika pro Mozart (MOZART)

Tokenomika pro Mozart (MOZART)

Zjistěte klíčové informace o Mozart (MOZART), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Mozart (MOZART)

Forget Don Giovanni—this is Don’t-Giovanni-My-Bags! When Beethoven met Bitcoin and decided to throw a meme party! Powered by Solana, MOZART hits high notes with low fees and faster transactions than a symphony’s allegro. Whether you’re a crypto maestro or just vibing to the meme beat, Mozart's got your back. This isn’t just a coin; it’s a movement—a symphony of degens, dreamers, and meme enthusiasts united under the baton of Solana’s lightning-fast blockchain. Let’s make gains so legendary even Beethoven will hear about it!

Oficiální webové stránky:
https://pump.fun/coin/HPKLKDwcvRCjNAe54TGBxsM7yVaFXuQe3HGeJfeDpump

Mozart (MOZART): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Mozart (MOZART), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 9.95K
$ 9.95K$ 9.95K
Celkový objem:
$ 997.32M
$ 997.32M$ 997.32M
Objem v oběhu:
$ 997.32M
$ 997.32M$ 997.32M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 9.95K
$ 9.95K$ 9.95K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Mozart (MOZART): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Mozart (MOZART) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MOZART, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MOZART, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MOZART rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMOZART!

Předpověď ceny MOZART

Chcete vědět, kam může MOZART zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MOZART kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.