MOXAI is an innovative platform that integrates advanced artificial intelligence (AI) and blockchain technology to empower creativity across various media domains, including music, images, videos, and voice. By combining AI's creative capabilities with blockchain's security and transparency, MOXAI aims to redefine the digital content creation experience for individuals and businesses alike. we To be the leading platform that empowers global creativity through artificial intelligence and blockchain technology, creating an innovative, secure, and sustainable digital ecosystem for all creators.
Tokenomika MOX AI ($MOXI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro MOX AI ($MOXI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $MOXI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $MOXI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro $MOXI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$MOXI!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.