Tokenomika pro MoveZ (MOVEZ)

Zjistěte klíčové informace o MoveZ (MOVEZ), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o MoveZ (MOVEZ)

MoveZ brings the next generation of fitness combined with Web3 technology! MoveZ offers a unique earn capability that encourages users around the globe to embrace a healthier lifestyle and give new meaning to ""move-to-earn"" with NFT boosters and loads of other remarkable features!

MoveZers have many innovative ways of being rewarded with tokens that can be directly traded for a wide array of benefits! Some of these being goods/services within the app and in real life, exchanging #MOVEZ tokens for profit, and much, much more!

Fueled by your ambitions and the latest Web3 technology, MoveZ is powering a fitness revolution — and you’re part of it!

Oficiální webové stránky:
https://www.movez.me/

MoveZ (MOVEZ): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MoveZ (MOVEZ), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.61K
$ 6.61K$ 6.61K
Celkový objem:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Objem v oběhu:
$ 390.00M
$ 390.00M$ 390.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 84.74K
$ 84.74K$ 84.74K
Historické maximum:
$ 0.04790956
$ 0.04790956$ 0.04790956
Historické minimum:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika MoveZ (MOVEZ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro MoveZ (MOVEZ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MOVEZ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MOVEZ, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MOVEZ rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMOVEZ!

Předpověď ceny MOVEZ

Chcete vědět, kam může MOVEZ zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MOVEZ kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.