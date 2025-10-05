Dnešní aktuální cena Most Holders Ever je 0 USD. Sledujte aktualizace cen GATHA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GATHA.Dnešní aktuální cena Most Holders Ever je 0 USD. Sledujte aktualizace cen GATHA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GATHA.

Více informací o GATHA

Informace o ceně GATHA

Oficiální webové stránky GATHA

Tokenomika pro GATHA

Předpověď cen GATHA

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Most Holders Ever

Most Holders Ever Cena (GATHA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GATHA na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Most Holders Ever (GATHA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:44:19 (UTC+8)

Informace o ceně Most Holders Ever (GATHA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+10.83%

+10.83%

Cena Most Holders Ever (GATHA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se GATHA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GATHA v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GATHA se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +10.83%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Most Holders Ever (GATHA)

$ 7.31K
$ 7.31K$ 7.31K

--
----

$ 7.31K
$ 7.31K$ 7.31K

997.88M
997.88M 997.88M

997,878,554.876499
997,878,554.876499 997,878,554.876499

Aktuální tržní kapitalizace Most Holders Ever je $ 7.31K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GATHA je 997.88M, přičemž celková zásoba je 997878554.876499. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.31K.

Historie cen v USD pro Most Holders Ever (GATHA)

Během dnešního dne byla změna ceny Most Holders Ever na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Most Holders Ever na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Most Holders Ever na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Most Holders Ever na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0+11.57%
60 dní$ 0+36.43%
90 dní$ 0--

Co je Most Holders Ever (GATHA)

The mission is simple: become the token with the most holders.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Most Holders Ever (GATHA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Most Holders Ever (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Most Holders Ever (GATHA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Most Holders Ever (GATHA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Most Holders Ever.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Most Holders Ever!

GATHA na místní měny

Tokenomika pro Most Holders Ever (GATHA)

Pochopení tokenomiky Most Holders Ever (GATHA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GATHA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Most Holders Ever (GATHA)

Jakou hodnotu má dnes Most Holders Ever (GATHA)?
Aktuální cena GATHA v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GATHA v USD?
Aktuální cena GATHA v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Most Holders Ever?
Tržní kapitalizace GATHA je $ 7.31K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GATHA v oběhu?
Objem GATHA v oběhu je 997.88M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GATHA?
GATHA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GATHA?
GATHA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování GATHA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GATHA je -- USD.
Dosáhne GATHA letos vyšší ceny?
GATHA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGATHA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:44:19 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Most Holders Ever (GATHA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-04 13:39:16Data na blockchainu
Spotové ETF na Ethereum v USA zaznamenalo včera čistý příliv 233,5 milionu dolarů
10-04 11:26:38Novinky z odvětví
Emise USDC překračuje 75 miliard, tržní podíl dosahuje 24,9 %
10-03 10:20:00Novinky z odvětví
Celková tržní kapitalizace kryptoměn se vrací nad 4,2 bilionu dolarů, s 24hodinovým nárůstem o 2,3 %
10-03 05:17:00Novinky z odvětví
Bitcoin poprvé od poloviny srpna překonává hranici 120 000 dolarů
10-01 14:11:00Novinky z odvětví
Včera zaznamenaly americké spotové ETF na Ethereum čisté přítoky ve výši 127,5 milionu dolarů, zatímco spotové ETF na Bitcoin zaznamenaly čisté přítoky ve výši 430 milionů dolarů
09-30 18:14:00Novinky z odvětví
Současné sazby financování na hlavních CEX a DEX naznačují, že trh je neutrální s mírně medvědím náklonem

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.