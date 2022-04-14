Tokenomika pro MoonPrime Games (LUNAR)

Zjistěte klíčové informace o MoonPrime Games (LUNAR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o MoonPrime Games (LUNAR)

MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services.

Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch.

The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services.

MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team.

The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing.

Oficiální webové stránky:
https://moonprime.games/

MoonPrime Games (LUNAR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MoonPrime Games (LUNAR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 583.18K
$ 583.18K
Celkový objem:
$ 900.28M
$ 900.28M
Objem v oběhu:
$ 900.28M
$ 900.28M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 583.18K
$ 583.18K
Historické maximum:
$ 0.00965546
$ 0.00965546
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00064783
$ 0.00064783

Tokenomika MoonPrime Games (LUNAR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro MoonPrime Games (LUNAR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LUNAR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LUNAR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LUNAR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLUNAR!

Předpověď ceny LUNAR

Chcete vědět, kam může LUNAR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LUNAR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.