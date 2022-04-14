Tokenomika pro Moon Tropica (CAH)

Informace o Moon Tropica (CAH)

Imagine a Zelda, Animal Crossing, South Park and Crypto mash up!

Moon Tropica is inspired by our nostalgia from the games of our childhood and driven by the demands of the gaming industry today with an infusion of crypto current events and meme culture.

Travel the islands, unlock special crypto current event quests, solve puzzles and conquer dungeons on your way to ever growing glory!

Players will be able to acquire digital real estate, craft valuable items/armor, obtain/upgrade weaponry and create a business storefront for monetization purposes.

The native currency CAH will be used to buy and sell assets in the Moon Tropica metaverse.

Oficiální webové stránky:
http://moontropica.com

Moon Tropica (CAH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Moon Tropica (CAH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.66M
$ 4.66M$ 4.66M
Celkový objem:
$ 3.50M
$ 3.50M$ 3.50M
Objem v oběhu:
$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.82M
$ 5.82M$ 5.82M
Historické maximum:
$ 53.6
$ 53.6$ 53.6
Historické minimum:
$ 0.136106
$ 0.136106$ 0.136106
Aktuální cena:
$ 1.66
$ 1.66$ 1.66

Tokenomika Moon Tropica (CAH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Moon Tropica (CAH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CAH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CAH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CAH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCAH!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.