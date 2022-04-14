Tokenomika pro MOOD AI (MOOD)

Zjistěte klíčové informace o MOOD AI (MOOD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o MOOD AI (MOOD)

MOOD AI is an AI-powered Telegram bot that monitors and analyzes the emotional sentiment in crypto communities in real-time. It operates where crypto lives—on Telegram—by scanning and processing thousands of messages from token-specific groups, chat threads, and community discussions. Using advanced natural language processing (NLP) and deep learning models trained specifically on crypto slang, trading jargon, and market behavior, MOOD AI can detect the emotional pulse behind a token long before price action occurs.

Users simply subscribe to the tokens they're interested in and receive live updates in the form of interactive MOOD CHARTS, which visualize the sentiment momentum—bullish or bearish—over time. These charts are enriched by AI-driven alerts that notify users of sudden mood shifts, helping them front-run the crowd when hype or panic starts to build.

MOOD AI is designed as a tool for edge-seekers, degen traders, and crypto analysts who want to act not just on what the market does, but what the crowd feels—a critical signal in the fast-paced, emotion-driven world of crypto trading.

Whether it’s spotting a pre-pump frenzy, sensing incoming FUD, or monitoring whale-led discussions, MOOD AI brings a new category of alpha: Emotion-as-a-Service.

Oficiální webové stránky:
https://www.moodai.bot
Bílá kniha:
https://moodai.bot/whitepaper/MOODAI_Whitepaper.pdf

MOOD AI (MOOD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MOOD AI (MOOD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 25.40K
Celkový objem:
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 84.90M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 29.92K
Historické maximum:
$ 0.00545894
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00029915
Tokenomika MOOD AI (MOOD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro MOOD AI (MOOD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MOOD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MOOD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MOOD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMOOD!

Předpověď ceny MOOD

Chcete vědět, kam může MOOD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MOOD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

