BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena MonezyCoin je 0.00276805 USD. Sledujte aktualizace cen MZC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MZC.Dnešní aktuální cena MonezyCoin je 0.00276805 USD. Sledujte aktualizace cen MZC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MZC.

Více informací o MZC

Informace o ceně MZC

Co je to MZC

Oficiální webové stránky MZC

Tokenomika pro MZC

Předpověď cen MZC

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo MonezyCoin

MonezyCoin Cena (MZC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MZC na USD

$0.00276805
$0.00276805$0.00276805
-4.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny MonezyCoin (MZC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:06:37 (UTC+8)

Informace o ceně MonezyCoin (MZC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00276331
$ 0.00276331$ 0.00276331
Nejnižší za 24 h
$ 0.00291219
$ 0.00291219$ 0.00291219
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00276331
$ 0.00276331$ 0.00276331

$ 0.00291219
$ 0.00291219$ 0.00291219

$ 0.00536089
$ 0.00536089$ 0.00536089

$ 0.00276331
$ 0.00276331$ 0.00276331

-0.28%

-4.03%

-38.30%

-38.30%

Cena MonezyCoin (MZC) v reálném čase je $0.00276805. Za posledních 24 hodin se MZC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00276331 do maxima $ 0.00291219, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MZC v historii je $ 0.00536089, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00276331.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MZC se za poslední hodinu změnila o -0.28%, za 24 hodin o -4.03% a za posledních 7 dní o -38.30%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu MonezyCoin (MZC)

$ 21.35K
$ 21.35K$ 21.35K

--
----

$ 275.06K
$ 275.06K$ 275.06K

7.68M
7.68M 7.68M

98,998,880.62290694
98,998,880.62290694 98,998,880.62290694

Aktuální tržní kapitalizace MonezyCoin je $ 21.35K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MZC je 7.68M, přičemž celková zásoba je 98998880.62290694. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 275.06K.

Historie cen v USD pro MonezyCoin (MZC)

Během dnešního dne byla změna ceny MonezyCoin na USD  $ -0.000116451620957408.
Za posledních 30 dní byla změna ceny MonezyCoin na USD  $ -0.0011550430.
Za posledních 60 dní byla změna ceny MonezyCoin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny MonezyCoin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000116451620957408-4.03%
30 dní$ -0.0011550430-41.72%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je MonezyCoin (MZC)

MonezyCoin is the central currency in our earnings / advertising platform on monezy.io, all transactions on the website are made using $MZC and for people that withdraw the funds from the website they can exchange it to different currencies available. Monezy.io offers you the ability to earn crypto by doing different tasks and offers so if you are a beginner will benefit people that can directly jump in using the earnings to test the networks and use it and those that are experienced can also earn extra funds or advertise their projects.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj MonezyCoin (MZC)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny MonezyCoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MonezyCoin (MZC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MonezyCoin (MZC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MonezyCoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MonezyCoin!

MZC na místní měny

Tokenomika pro MonezyCoin (MZC)

Pochopení tokenomiky MonezyCoin (MZC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MZC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MonezyCoin (MZC)

Jakou hodnotu má dnes MonezyCoin (MZC)?
Aktuální cena MZC v USD je 0.00276805 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MZC v USD?
Aktuální cena MZC v USD je $ 0.00276805. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MonezyCoin?
Tržní kapitalizace MZC je $ 21.35K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MZC v oběhu?
Objem MZC v oběhu je 7.68M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MZC?
MZC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00536089 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MZC?
MZC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00276331 USD.
Jaký je objem obchodování MZC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MZC je -- USD.
Dosáhne MZC letos vyšší ceny?
MZC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMZC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:06:37 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se MonezyCoin (MZC)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,165.37
$110,165.37$110,165.37

-0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,880.64
$3,880.64$3,880.64

+0.51%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02423
$0.02423$0.02423

-24.70%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.54
$186.54$186.54

-0.86%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,880.64
$3,880.64$3,880.64

+0.51%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,165.37
$110,165.37$110,165.37

-0.05%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.54
$186.54$186.54

-0.86%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5069
$2.5069$2.5069

-0.67%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09576
$0.09576$0.09576

+91.52%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01982
$0.01982$0.01982

-0.90%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00735
$0.00735$0.00735

+512.50%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0054377
$0.0054377$0.0054377

+177.15%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000825
$0.0000825$0.0000825

+65.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000320
$0.000320$0.000320

+60.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0039
$0.0039$0.0039

+56.00%