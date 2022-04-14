Tokenomika pro Monat Money (MONAT)
Monat Money (MONAT)
🚀 Developed by the 414 wallet, Monat Money is the game-changer you've been waiting for in the crypto world! With a commitment to transparency, 414 renounced the contract, putting the power back in the hands of the community.
🌐 Monat Money, similar to its sibling project ATROPA, is here to redefine the crypto landscape. Monats small token supply and an array of liquidity pairs, including wBTC and Teddy Bear, create an ecosystem that's designed for success.
💡 But here's the real innovation: Monat Money's mission is to help wBTC achieve its true potential by pegging it to the real Bitcoin price.
Tokenomika Monat Money (MONAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Monat Money (MONAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů MONAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu MONAT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.