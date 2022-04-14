Tokenomika pro Molly the Otter (MOLLY)
Informace o Molly the Otter (MOLLY)
Molly is a memecoin based on Molly the Otter, from Billy and Molly tv documentary. We just love otters and we formed a family.
Billy knew a female otter had been found dead in the area recently, so he assumed the cub was her orphan.
"She was really thin and emaciated, but she wasn't unhealthy - she was just hungry," he says.
A local wildlife sanctuary advised him that feeding the animal was allowed as long as he didn't domesticate her.
After obtaining the stamp of approval from his wife Susan, Molly the otter became part of the Mail family.
Molly the Otter (MOLLY): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Molly the Otter (MOLLY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Molly the Otter (MOLLY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Molly the Otter (MOLLY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů MOLLY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu MOLLY, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro MOLLY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMOLLY!
Předpověď ceny MOLLY
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.