Co je MojitoSwap (MJT)

MojitoSwap is the first audited decentralized exchange that comes with Automated Market Maker and a high APR. It provides users a safe environment for their assets and a place (we call them pool and bar) to potentially yield a high return.

Zdroj MojitoSwap (MJT) Oficiální webová stránka