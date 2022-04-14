Tokenomika pro Modern Stoic (STOIC)

Zjistěte klíčové informace o Modern Stoic (STOIC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Modern Stoic (STOIC)

Stoic is a platform that brings together the power of AI agents, LLM models and blockchain technology. Built on Solana, designed for Degens who turned Stoic. Stoic AI will consist of exceptional tools for active traders, all in one spot, easy to access, without the noise. platform that will consist of exceptional tools for active traders , all in one spot, easy to access& are lightening fast! The cryptocurrency market is fast-paced and complex, making it difficult for users to keep up with real-time trends and opportunities.

Building transparent, community-driven products

Creating intuitive interfaces powered by language models

Fostering an inclusive developer ecosystem

Advancing AI-blockchain integration

Oficiální webové stránky:
https://stoicterminal.com/
Bílá kniha:
https://modern-stoic-ai.gitbook.io/modern-stoic-ai

Modern Stoic (STOIC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Modern Stoic (STOIC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 436.62K
$ 436.62K
Celkový objem:
$ 999.60M
$ 999.60M
Objem v oběhu:
$ 966.03M
$ 966.03M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 451.80K
$ 451.80K
Historické maximum:
$ 0.0248556
$ 0.0248556
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00044995
$ 0.00044995

Tokenomika Modern Stoic (STOIC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Modern Stoic (STOIC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů STOIC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu STOIC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro STOIC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSTOIC!

Předpověď ceny STOIC

Chcete vědět, kam může STOIC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen STOIC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.