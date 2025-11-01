MOANI Cena (MOANI)
-0.35%
-5.51%
-2.03%
-2.03%
Cena MOANI (MOANI) v reálném čase je $0.00110942. Za posledních 24 hodin se MOANI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00105316 do maxima $ 0.00118944, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MOANI v historii je $ 0.00371014, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00105316.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MOANI se za poslední hodinu změnila o -0.35%, za 24 hodin o -5.51% a za posledních 7 dní o -2.03%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace MOANI je $ 698.74K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MOANI je 629.83M, přičemž celková zásoba je 6000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.66M.
Během dnešního dne byla změna ceny MOANI na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny MOANI na USD $ -0.0005297174.
Za posledních 60 dní byla změna ceny MOANI na USD $ -0.0006776393.
Za posledních 90 dní byla změna ceny MOANI na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-5.51%
|30 dní
|$ -0.0005297174
|-47.74%
|60 dní
|$ -0.0006776393
|-61.08%
|90 dní
|$ 0
|--
Paradise Tycoon is a web3 social building game launching in Q4/2024. Paradise Tycoon combines hybrid casual gameplay, tycoon mechanics, and user-generated content in a vibrant, multiplayer environment. Players embark on transforming a humble island into a thriving paradise by collecting resources, farming, completing quests and tasks for the residents of Port Ohana, and building and expanding their paradise island. The game’s economy is centered around the MOANI token, which is integral to gameplay and offers versatile in-game uses.
MOANI Token
$MOANI is Paradise Tycoon's token and game currency with a fixed supply of 6 Billion tokens. $MOANI empowers the open, player-driven economy of Paradise Tycoon and it can be used for anything players create or do that has value or adds fun for others, just like in the real world!
Earn $MOANI from Paradise Pass tasks, limited quests, and trades Win $MOANI from events & competitions (including user-generated) Trade $MOANI at the auction house with other players Create with $MOANI and become a tycoon in your own way!
