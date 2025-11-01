BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena MOANI je 0.00110942 USD. Sledujte aktualizace cen MOANI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MOANI.Dnešní aktuální cena MOANI je 0.00110942 USD. Sledujte aktualizace cen MOANI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MOANI.

Více informací o MOANI

Informace o ceně MOANI

Co je to MOANI

Bílá kniha pro MOANI

Oficiální webové stránky MOANI

Tokenomika pro MOANI

Předpověď cen MOANI

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo MOANI

MOANI Cena (MOANI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MOANI na USD

$0.00111472
$0.00111472$0.00111472
-5.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny MOANI (MOANI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:15:01 (UTC+8)

Informace o ceně MOANI (MOANI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00105316
$ 0.00105316$ 0.00105316
Nejnižší za 24 h
$ 0.00118944
$ 0.00118944$ 0.00118944
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00105316
$ 0.00105316$ 0.00105316

$ 0.00118944
$ 0.00118944$ 0.00118944

$ 0.00371014
$ 0.00371014$ 0.00371014

$ 0.00105316
$ 0.00105316$ 0.00105316

-0.35%

-5.51%

-2.03%

-2.03%

Cena MOANI (MOANI) v reálném čase je $0.00110942. Za posledních 24 hodin se MOANI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00105316 do maxima $ 0.00118944, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MOANI v historii je $ 0.00371014, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00105316.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MOANI se za poslední hodinu změnila o -0.35%, za 24 hodin o -5.51% a za posledních 7 dní o -2.03%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu MOANI (MOANI)

$ 698.74K
$ 698.74K$ 698.74K

--
----

$ 6.66M
$ 6.66M$ 6.66M

629.83M
629.83M 629.83M

6,000,000,000.0
6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace MOANI je $ 698.74K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MOANI je 629.83M, přičemž celková zásoba je 6000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.66M.

Historie cen v USD pro MOANI (MOANI)

Během dnešního dne byla změna ceny MOANI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny MOANI na USD  $ -0.0005297174.
Za posledních 60 dní byla změna ceny MOANI na USD  $ -0.0006776393.
Za posledních 90 dní byla změna ceny MOANI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-5.51%
30 dní$ -0.0005297174-47.74%
60 dní$ -0.0006776393-61.08%
90 dní$ 0--

Co je MOANI (MOANI)

Paradise Tycoon is a web3 social building game launching in Q4/2024. Paradise Tycoon combines hybrid casual gameplay, tycoon mechanics, and user-generated content in a vibrant, multiplayer environment. Players embark on transforming a humble island into a thriving paradise by collecting resources, farming, completing quests and tasks for the residents of Port Ohana, and building and expanding their paradise island. The game’s economy is centered around the MOANI token, which is integral to gameplay and offers versatile in-game uses.

MOANI Token

$MOANI is Paradise Tycoon's token and game currency with a fixed supply of 6 Billion tokens. $MOANI empowers the open, player-driven economy of Paradise Tycoon and it can be used for anything players create or do that has value or adds fun for others, just like in the real world!

Earn $MOANI from Paradise Pass tasks, limited quests, and trades Win $MOANI from events & competitions (including user-generated) Trade $MOANI at the auction house with other players Create with $MOANI and become a tycoon in your own way!

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny MOANI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MOANI (MOANI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MOANI (MOANI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MOANI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MOANI!

MOANI na místní měny

Tokenomika pro MOANI (MOANI)

Pochopení tokenomiky MOANI (MOANI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MOANI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MOANI (MOANI)

Jakou hodnotu má dnes MOANI (MOANI)?
Aktuální cena MOANI v USD je 0.00110942 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MOANI v USD?
Aktuální cena MOANI v USD je $ 0.00110942. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MOANI?
Tržní kapitalizace MOANI je $ 698.74K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MOANI v oběhu?
Objem MOANI v oběhu je 629.83M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MOANI?
MOANI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00371014 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MOANI?
MOANI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00105316 USD.
Jaký je objem obchodování MOANI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MOANI je -- USD.
Dosáhne MOANI letos vyšší ceny?
MOANI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMOANI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:15:01 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se MOANI (MOANI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,224.25
$110,224.25$110,224.25

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,880.47
$3,880.47$3,880.47

+0.50%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02330
$0.02330$0.02330

-27.59%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.64
$186.64$186.64

-0.80%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,880.47
$3,880.47$3,880.47

+0.50%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,224.25
$110,224.25$110,224.25

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.64
$186.64$186.64

-0.80%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5119
$2.5119$2.5119

-0.47%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.93
$1,086.93$1,086.93

+0.23%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08007
$0.08007$0.08007

+60.14%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.92000
$0.92000$0.92000

+4,500.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.92000
$0.92000$0.92000

+4,500.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0035622
$0.0035622$0.0035622

+81.55%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.573
$20.573$20.573

+59.92%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000787
$0.0000787$0.0000787

+57.40%