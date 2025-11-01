BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Moaner by Matt Furie je 0.00004029 USD. Sledujte aktualizace cen MOANER v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MOANER.

Více informací o MOANER

Informace o ceně MOANER

Co je to MOANER

Oficiální webové stránky MOANER

Tokenomika pro MOANER

Předpověď cen MOANER

Logo Moaner by Matt Furie

Moaner by Matt Furie Cena (MOANER)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MOANER na USD

+0.50%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny Moaner by Matt Furie (MOANER)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:52:22 (UTC+8)

Informace o ceně Moaner by Matt Furie (MOANER) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+0.51%

-16.08%

-16.08%

Cena Moaner by Matt Furie (MOANER) v reálném čase je $0.00004029. Za posledních 24 hodin se MOANER obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00003976 do maxima $ 0.00004061, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MOANER v historii je $ 0.00059949, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00003964.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MOANER se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.51% a za posledních 7 dní o -16.08%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Moaner by Matt Furie (MOANER)

Aktuální tržní kapitalizace Moaner by Matt Furie je $ 40.29K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MOANER je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 40.29K.

Historie cen v USD pro Moaner by Matt Furie (MOANER)

Během dnešního dne byla změna ceny Moaner by Matt Furie na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Moaner by Matt Furie na USD  $ -0.0000182951.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Moaner by Matt Furie na USD  $ -0.0000303166.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Moaner by Matt Furie na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.51%
30 dní$ -0.0000182951-45.40%
60 dní$ -0.0000303166-75.24%
90 dní$ 0--

Co je Moaner by Matt Furie (MOANER)

Matt Furie, creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, and Moaner is shaping up to be the star. His editor Beuys is foreshadowing the main role of Moaner in the book as it is his main PFP and the symbol of attention on his recent Instagram posts.

Moaner represents the evolution of meme culture and artistic expression in the digital age. This community-driven token celebrates the intersection of art, culture, and decentralized finance, bringing together fans of Matt Furie's iconic art style and the vibrant world of cryptocurrency.

This is 100% community-controlled! No devs pulling the strings No jeets No greed We’re here to PUMP it hard, together!

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Zdroj Moaner by Matt Furie (MOANER)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Moaner by Matt Furie (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Moaner by Matt Furie (MOANER) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Moaner by Matt Furie (MOANER) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Moaner by Matt Furie.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Moaner by Matt Furie!

MOANER na místní měny

Tokenomika pro Moaner by Matt Furie (MOANER)

Pochopení tokenomiky Moaner by Matt Furie (MOANER) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MOANER hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Moaner by Matt Furie (MOANER)

Jakou hodnotu má dnes Moaner by Matt Furie (MOANER)?
Aktuální cena MOANER v USD je 0.00004029 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MOANER v USD?
Aktuální cena MOANER v USD je $ 0.00004029. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Moaner by Matt Furie?
Tržní kapitalizace MOANER je $ 40.29K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MOANER v oběhu?
Objem MOANER v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MOANER?
MOANER dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00059949 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MOANER?
MOANER dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00003964 USD.
Jaký je objem obchodování MOANER?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MOANER je -- USD.
Dosáhne MOANER letos vyšší ceny?
MOANER může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMOANER, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:52:22 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Moaner by Matt Furie (MOANER)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

