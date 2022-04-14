Tokenomika pro Mner Club (LTMNER)
Informace o Mner Club (LTMNER)
Mner Club is a specialised RWA management platform that integrates real world assets with blockchain technology to issue, purchase, manage and distribute various RWA assets. By exploring a range of practical application scenarios for RWA assets, we can significantly improve its composability and provide a bedrock for the Decentralized Finance industry. The platform addresses the challenge faced by common models in the industry based on simple token subsidy and incentive by introducing positive externalities and interoperable asset models.
Mner Club (LTMNER): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Mner Club (LTMNER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Mner Club (LTMNER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Mner Club (LTMNER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů LTMNER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu LTMNER, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro LTMNER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLTMNER!
Předpověď ceny LTMNER
Chcete vědět, kam může LTMNER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LTMNER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.