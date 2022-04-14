Tokenomika pro Miss Kaka (KAKA)
Informace o Miss Kaka (KAKA)
Introducing Miss Kaka ($KAKA) – The Adorable Meme Coin with Big Potential!
Meet Miss Kaka ($KAKA), the super cute teddy dog of Binance founder YiHe, now immortalized as the latest meme coin sensation! Inspired by the charm and playfulness of Miss Kaka herself, $KAKA is more than just a token—it’s a community-driven movement bringing together dog lovers, meme enthusiasts, and crypto fans alike.
With fun utilities, viral potential, and a strong Binance connection, $KAKA is set to become the next big thing in the meme coin space. Get ready to wag, woof, and win with Miss Kaka ($KAKA)! 🐶🚀
Stay tuned for launch updates and join the KAKA Army today
Miss Kaka (KAKA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Miss Kaka (KAKA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Miss Kaka (KAKA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Miss Kaka (KAKA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů KAKA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu KAKA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro KAKA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKAKA!
Předpověď ceny KAKA
Chcete vědět, kam může KAKA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KAKA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.