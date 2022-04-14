Tokenomika pro Miss Kaka (KAKA)

Zjistěte klíčové informace o Miss Kaka (KAKA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Miss Kaka (KAKA)

Introducing Miss Kaka ($KAKA) – The Adorable Meme Coin with Big Potential!

Meet Miss Kaka ($KAKA), the super cute teddy dog of Binance founder YiHe, now immortalized as the latest meme coin sensation! Inspired by the charm and playfulness of Miss Kaka herself, $KAKA is more than just a token—it’s a community-driven movement bringing together dog lovers, meme enthusiasts, and crypto fans alike.

With fun utilities, viral potential, and a strong Binance connection, $KAKA is set to become the next big thing in the meme coin space. Get ready to wag, woof, and win with Miss Kaka ($KAKA)! 🐶🚀

Stay tuned for launch updates and join the KAKA Army today

Oficiální webové stránky:
https://kakacoin.vip/

Miss Kaka (KAKA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Miss Kaka (KAKA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 75.64K
$ 75.64K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 75.64K
$ 75.64K
Historické maximum:
$ 0.00198218
$ 0.00198218
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Miss Kaka (KAKA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Miss Kaka (KAKA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KAKA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KAKA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KAKA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKAKA!

Předpověď ceny KAKA

Chcete vědět, kam může KAKA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KAKA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

