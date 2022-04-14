Tokenomika pro Mirada AI (MIRX)

Zjistěte klíčové informace o Mirada AI (MIRX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Mirada AI (MIRX)

Mirada AI is a decentralized artificial intelligence platform that leverages blockchain technology to democratize AI capabilities. It offers a range of advanced AI services, including image generation, natural language processing, AI search, audio generation, and animation, which can be accessed through its platform, bots, and easy-to-use APIs. This platform aims to bridge the gap between blockchain and AI, providing a decentralized model that promotes community engagement, unbiased AI, and sustainable funding. MIRX is the native cryptocurrency of the Mirada AI platform. It is used to upgrade to a Premium subscription that unlocks faster generation times, better models, and new features. It can also facilitate transactions, governance, and other economic activities within the ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://mirada.ai
Bílá kniha:
https://mirada.ai/whitepaper

Mirada AI (MIRX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Mirada AI (MIRX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.87K
$ 1.87K$ 1.87K
Celkový objem:
$ 988.93M
$ 988.93M$ 988.93M
Objem v oběhu:
$ 69.83M
$ 69.83M$ 69.83M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 26.55K
$ 26.55K$ 26.55K
Historické maximum:
$ 0.01443
$ 0.01443$ 0.01443
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Mirada AI (MIRX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Mirada AI (MIRX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MIRX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MIRX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.