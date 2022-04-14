Tokenomika pro Mirada AI (MIRX)
Mirada AI is a decentralized artificial intelligence platform that leverages blockchain technology to democratize AI capabilities. It offers a range of advanced AI services, including image generation, natural language processing, AI search, audio generation, and animation, which can be accessed through its platform, bots, and easy-to-use APIs. This platform aims to bridge the gap between blockchain and AI, providing a decentralized model that promotes community engagement, unbiased AI, and sustainable funding. MIRX is the native cryptocurrency of the Mirada AI platform. It is used to upgrade to a Premium subscription that unlocks faster generation times, better models, and new features. It can also facilitate transactions, governance, and other economic activities within the ecosystem.
Tokenomika Mirada AI (MIRX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Mirada AI (MIRX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů MIRX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu MIRX, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.