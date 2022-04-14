Tokenomika pro Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY)

Zjistěte klíčové informace o Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY)

Elon has been saying on X for a couple months now that he wants a miniature woolly mammoth as a pet once Colossal Biosciences brings them back from extinction. Colossal recently brought back the Dire Wolf so this is very well a possibility in the not so distant future. As we all know with Elon, he doesn’t joke about this stuff. Elon has been saying on X for a few months now that he wants a miniature woolly mammoth as a pet once Colossal Biosciences brings them back from extinction. Colossal recently brought back the Dire Wolf so this is very well a possibility in the not so distant future.

Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.00M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.00M
Historické maximum:
$ 0.00926591
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00200006
Tokenomika Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WOOLLY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WOOLLY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WOOLLY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWOOLLY!

