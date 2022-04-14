Tokenomika pro Mini GOUT (MINIGOUT)

Tokenomika pro Mini GOUT (MINIGOUT)

Zjistěte klíčové informace o Mini GOUT (MINIGOUT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Mini GOUT (MINIGOUT)

MiniGOUT is a member of the DOGE family along with brothers Shiba, Floki, Neiro, GOUT,... that are exploding in the memecoin space. MiniGOUT is a little dog that was born with a strong passion for technology. Considered the cutest and most active dog in memecoin, MiniGOUT promises to be a CTO project that will make memcoin on the BSC platform explode strongly. The MiniGOUT is a community-powered cryptocurrency built for fun and fueled by the iconic doge meme. We empower you to easily buy, trade, and join a passionate pack of doge enthusiasts.

Oficiální webové stránky:
https://minigout.com/

Mini GOUT (MINIGOUT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Mini GOUT (MINIGOUT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 122.56K
Celkový objem:
$ 555.00B
Objem v oběhu:
$ 555.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 122.56K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Mini GOUT (MINIGOUT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Mini GOUT (MINIGOUT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MINIGOUT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MINIGOUT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MINIGOUT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMINIGOUT!

Předpověď ceny MINIGOUT

Chcete vědět, kam může MINIGOUT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MINIGOUT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

