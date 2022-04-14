Tokenomika pro Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Zjistěte klíčové informace o Mineral Vault I Security Token (MNRL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

Oficiální webové stránky:
https://mineralvault.io/

Mineral Vault I Security Token (MNRL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Mineral Vault I Security Token (MNRL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.28M
Celkový objem:
$ 10.00M
Objem v oběhu:
$ 2.28M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 10.00M
Historické maximum:
$ 1.007
Historické minimum:
$ 0.976083
Aktuální cena:
$ 1.0
Tokenomika Mineral Vault I Security Token (MNRL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Mineral Vault I Security Token (MNRL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MNRL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MNRL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MNRL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMNRL!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.