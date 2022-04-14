Tokenomika pro Mind Body Soul (MBS)

Tokenomika pro Mind Body Soul (MBS)

Zjistěte klíčové informace o Mind Body Soul (MBS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Mind Body Soul (MBS)

MBS Token is a next-generation cryptocurrency built to power the future of decentralized finance (DeFi), digital commerce, and cross-border transactions. Designed with security, speed, and utility in mind, MBS Token offers real-world use cases, community empowerment, and long-term growth potential.

Secure & Transparent Lightning-Fast Transactions Real-World UtilityMind Body Soul Club is a holistic wellness community dedicated to nurturing physical health, mental clarity, and spiritual growth through yoga, meditation, and mindful living practices. At the heart of the club is the MBS token, a unique digital utility token that powers the club’s ecosystem. Members can use MBS tokens to access exclusive classes, wellness retreats, personalized coaching, and community events, as well as to reward contributions and engagement within the club!

Oficiální webové stránky:
https://mbstoken.live/
Bílá kniha:
https://mbstoken.live/mbs-whitepaper.pdf

Mind Body Soul (MBS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Mind Body Soul (MBS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M
Celkový objem:
$ 5.00M
$ 5.00M$ 5.00M
Objem v oběhu:
$ 5.00M
$ 5.00M$ 5.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M
Historické maximum:
$ 1.088
$ 1.088$ 1.088
Historické minimum:
$ 0.359118
$ 0.359118$ 0.359118
Aktuální cena:
$ 0.44763
$ 0.44763$ 0.44763

Tokenomika Mind Body Soul (MBS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Mind Body Soul (MBS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MBS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MBS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MBS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMBS!

Předpověď ceny MBS

Chcete vědět, kam může MBS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MBS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.