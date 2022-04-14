Tokenomika pro Milady Wif Hat (LADYF)
Informace o Milady Wif Hat (LADYF)
Welcome to $LADYF, the meme coin representing the iconic Milady NFT collection wif hat. $LADYF embodies the full essence of a memetically optimised token.
$LADYF transcends the realm of mere meme coins. It's a self-organised powerhouse, serving as the currency of cultural influence and charm. With the introduction of Milady wif hat, $LADYF becomes the epitome of drip, the currency of karma, and the accumulation of cuteness wif hat.
Milady wif hat token isn't just $LADYF; $LADYF is the embodiment of Milady wif hat token. Join us on this journey where memes meet elegance, charm, and the iconic wif hat!
Milady Wif Hat (LADYF): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Milady Wif Hat (LADYF), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Milady Wif Hat (LADYF): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Milady Wif Hat (LADYF) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů LADYF, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu LADYF, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro LADYF rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLADYF!
Předpověď ceny LADYF
Chcete vědět, kam může LADYF zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LADYF kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.