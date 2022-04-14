Tokenomika pro Mikawa Inu (SHIKOKU)

Zjistěte klíčové informace o Mikawa Inu (SHIKOKU), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Mikawa Inu (SHIKOKU)

Born from the spirit of the wild, the Mikawa Inu ($SHIKOKU) token takes its inspiration from the fierce yet loyal Shikoku dog—a legendary hunter from the rugged mountains of Japan. Known for its bravery, cunning, and devotion, the Shikoku dog is more than just a pet. It's a symbol of loyalty, strength, and freedom. That's exactly what the Mikawa Inu token represents in the crypto world. As a meme token, $SHIKOKU isn’t just here for laughs. It’s here to build a loyal pack of holders who are ready to break free from the mainstream and hunt for the best gains on the Solana network. Whether you're a crypto veteran or a meme enthusiast looking for the next moonshot, Mikawa Inu is your ride or die.

Oficiální webové stránky:
https://www.mikawainu.com/
Bílá kniha:
https://mikawa-inu-1.gitbook.io/mikawa-inu-whitepaper

Mikawa Inu (SHIKOKU): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Mikawa Inu (SHIKOKU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 152.43K
$ 152.43K$ 152.43K
Celkový objem:
$ 998.89T
$ 998.89T$ 998.89T
Objem v oběhu:
$ 998.89T
$ 998.89T$ 998.89T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 152.43K
$ 152.43K$ 152.43K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Mikawa Inu (SHIKOKU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Mikawa Inu (SHIKOKU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SHIKOKU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SHIKOKU, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SHIKOKU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSHIKOKU!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.