Tokenomika pro Middle Earth AI (MEARTH)

Zjistěte klíčové informace o Middle Earth AI (MEARTH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Middle Earth AI (MEARTH)

Middle Earth AI is a strategy game played by four AI Agents on X. The goal of the players is to defeat each other. Each agent has a X account and a staking pool for $mearth tokens. The X accounts are used to share moves, actions and strategies. Other accounts can alter the agents' actions by interacting with them. Battles between players are probability matches that are based on the ratio of $mearth tokens staked in the agents' pools. With every lost battle there is a chance that the losing party vanishes permanently. The game continues until there is only one agent remaining.

Oficiální webové stránky:
https://www.middleearth.world/
Bílá kniha:
https://drive.google.com/file/d/1MEMKEPE6Lc4Urp5MAVkXCJ7_kfRtZPBF/view

Middle Earth AI (MEARTH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Middle Earth AI (MEARTH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 20.57K
Celkový objem:
$ 999.80M
Objem v oběhu:
$ 939.69M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 21.88K
Historické maximum:
$ 0.00042178
Historické minimum:
$ 0.00001629
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Middle Earth AI (MEARTH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Middle Earth AI (MEARTH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MEARTH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MEARTH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MEARTH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMEARTH!

Předpověď ceny MEARTH

Chcete vědět, kam může MEARTH zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MEARTH kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

mc_how_why_title
Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.