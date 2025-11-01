BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Midas The Minotaur je 0.00058847 USD. Sledujte aktualizace cen MIDAS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MIDAS.

Logo Midas The Minotaur

Midas The Minotaur Cena (MIDAS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MIDAS na USD

-10.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
USD
Graf aktuální ceny Midas The Minotaur (MIDAS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:13:57 (UTC+8)

Informace o ceně Midas The Minotaur (MIDAS) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

Cena Midas The Minotaur (MIDAS) v reálném čase je $0.00058847. Za posledních 24 hodin se MIDAS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00053409 do maxima $ 0.00065521, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MIDAS v historii je $ 0.00085309, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00011225.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MIDAS se za poslední hodinu změnila o -1.61%, za 24 hodin o -9.24% a za posledních 7 dní o +14.35%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Midas The Minotaur (MIDAS)

--
Aktuální tržní kapitalizace Midas The Minotaur je $ 5.23M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MIDAS je 8.89B, přičemž celková zásoba je 8888888888.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.23M.

Historie cen v USD pro Midas The Minotaur (MIDAS)

Během dnešního dne byla změna ceny Midas The Minotaur na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Midas The Minotaur na USD  $ +0.0000711135.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Midas The Minotaur na USD  $ +0.0003277210.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Midas The Minotaur na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-9.24%
30 dní$ +0.0000711135+12.08%
60 dní$ +0.0003277210+55.69%
90 dní$ 0--

Co je Midas The Minotaur (MIDAS)

MIDAS, Midas The Minotaur.
The skies rumble and the block chains quake at the sound of his thunderous hooves, as he stampedes his way to the top of all meme coins. The myths of his "Golden Touch" will now be marveled as he reigns supreme and is crowned king. His presence alone ignites a frenzy, candles will shoot higher, fortunes will be forged, and FOMO will blaze across the land.

8,888,888,888 Circulating Supply

100% Fair Launch. No Team Allocation. Fully Circulating. All Liquidity Tokens Burned

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu.

Zdroj Midas The Minotaur (MIDAS)

Předpověď ceny Midas The Minotaur (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Midas The Minotaur (MIDAS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Midas The Minotaur (MIDAS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Midas The Minotaur.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Midas The Minotaur!

MIDAS na místní měny

Tokenomika pro Midas The Minotaur (MIDAS)

Pochopení tokenomiky Midas The Minotaur (MIDAS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MIDAS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Midas The Minotaur (MIDAS)

Jakou hodnotu má dnes Midas The Minotaur (MIDAS)?
Aktuální cena MIDAS v USD je 0.00058847 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MIDAS v USD?
Aktuální cena MIDAS v USD je $ 0.00058847. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Midas The Minotaur?
Tržní kapitalizace MIDAS je $ 5.23M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MIDAS v oběhu?
Objem MIDAS v oběhu je 8.89B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MIDAS?
MIDAS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00085309 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MIDAS?
MIDAS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00011225 USD.
Jaký je objem obchodování MIDAS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MIDAS je -- USD.
Dosáhne MIDAS letos vyšší ceny?
MIDAS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMIDAS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:13:57 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Midas The Minotaur (MIDAS)

Prohlášení

