Midas The Minotaur Cena (MIDAS)
-1.61%
-9.24%
+14.35%
+14.35%
Cena Midas The Minotaur (MIDAS) v reálném čase je $0.00058847. Za posledních 24 hodin se MIDAS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00053409 do maxima $ 0.00065521, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MIDAS v historii je $ 0.00085309, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00011225.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MIDAS se za poslední hodinu změnila o -1.61%, za 24 hodin o -9.24% a za posledních 7 dní o +14.35%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Midas The Minotaur je $ 5.23M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MIDAS je 8.89B, přičemž celková zásoba je 8888888888.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.23M.
Během dnešního dne byla změna ceny Midas The Minotaur na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Midas The Minotaur na USD $ +0.0000711135.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Midas The Minotaur na USD $ +0.0003277210.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Midas The Minotaur na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-9.24%
|30 dní
|$ +0.0000711135
|+12.08%
|60 dní
|$ +0.0003277210
|+55.69%
|90 dní
|$ 0
|--
MIDAS, Midas The Minotaur.
The skies rumble and the block chains quake at the sound of his thunderous hooves, as he stampedes his way to the top of all meme coins. The myths of his "Golden Touch" will now be marveled as he reigns supreme and is crowned king. His presence alone ignites a frenzy, candles will shoot higher, fortunes will be forged, and FOMO will blaze across the land.
8,888,888,888 Circulating Supply
100% Fair Launch. No Team Allocation. Fully Circulating. All Liquidity Tokens Burned
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
