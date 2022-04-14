Tokenomika pro Midas of DeFi (MIDAS)

Zjistěte klíčové informace o Midas of DeFi (MIDAS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Midas of DeFi (MIDAS)

The first PAXG rewards token on Ethereum is officially live. Unlike traditional DeFi projects that rely on inflationary token models, $MIDAS sets a new standard by rewarding holders with real gold, through fully backed PAXG tokens. In addition, $MIDAS introduces a fully decentralized, on-chain referral system that allows users to earn ETH rewards simply by growing the community. The more $MIDAS you hold, the more PAXG you accumulate over time. The more you refer, the more ETH you can claim. With $MIDAS, you are not just participating in another DeFi project — you are building real wealth backed by gold and powered by blockchain technology.

Oficiální webové stránky:
https://midasofdefi.xyz

Midas of DeFi (MIDAS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Midas of DeFi (MIDAS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 21.77K
$ 21.77K$ 21.77K
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 21.77K
$ 21.77K$ 21.77K
Historické maximum:
$ 0.00801736
$ 0.00801736$ 0.00801736
Historické minimum:
$ 0.00012734
$ 0.00012734$ 0.00012734
Aktuální cena:
$ 0.00021782
$ 0.00021782$ 0.00021782

Tokenomika Midas of DeFi (MIDAS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Midas of DeFi (MIDAS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MIDAS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MIDAS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MIDAS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMIDAS!

Předpověď ceny MIDAS

Chcete vědět, kam může MIDAS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MIDAS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

