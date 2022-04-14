Tokenomika pro MicroBerry (MBERRY)

Zjistěte klíčové informace o MicroBerry (MBERRY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.


Informace o MicroBerry (MBERRY)

mBERRY is secure and backed by $BERRY, inspired by Michael Saylor’s MicroStrategy. MicroBerry offers an opportunity to invest in the future of AI with a treasury-backed token designed to rise with $BERRY's success

By holding MicroBerry, you’re not just holding a token—you’re holding a piece of an ecosystem designed for compounding success and leveraging the AI boom and its latent, positive impact on the crypto and blockchain space

Oficiální webové stránky:
https://microberry.io/

MicroBerry (MBERRY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MicroBerry (MBERRY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 84.25K

Celkový objem:
$ 1.00B

Objem v oběhu:
$ 1.00B

FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 84.25K

Historické maximum:
$ 0.00112116

Historické minimum:
$ 0

Aktuální cena:
$ 0


Tokenomika MicroBerry (MBERRY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro MicroBerry (MBERRY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MBERRY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MBERRY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MBERRY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMBERRY!

Předpověď ceny MBERRY

Chcete vědět, kam může MBERRY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MBERRY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.