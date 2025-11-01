BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena MEV Capital USDT0 je 1.021 USD. Sledujte aktualizace cen MCUSDT0 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MCUSDT0.

Více informací o MCUSDT0

Informace o ceně MCUSDT0

Co je to MCUSDT0

Tokenomika pro MCUSDT0

Předpověď cen MCUSDT0

Logo MEV Capital USDT0

MEV Capital USDT0 Cena (MCUSDT0)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MCUSDT0 na USD

$1.021
$1.021
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny MEV Capital USDT0 (MCUSDT0)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:13:13 (UTC+8)

Informace o ceně MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.021
$ 1.021
Nejnižší za 24 h
$ 1.023
$ 1.023
Nejvyšší za 24 h

$ 1.021
$ 1.021

$ 1.023
$ 1.023

$ 1.031
$ 1.031

$ 0.958761
$ 0.958761

0.00%

+0.01%

+0.01%

+0.01%

Cena MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) v reálném čase je $1.021. Za posledních 24 hodin se MCUSDT0 obchodoval v rozmezí od minima $ 1.021 do maxima $ 1.023, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MCUSDT0 v historii je $ 1.031, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.958761.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MCUSDT0 se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o +0.01% a za posledních 7 dní o +0.01%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu MEV Capital USDT0 (MCUSDT0)

$ 1.67M
$ 1.67M

--
----

$ 1.67M
$ 1.67M

1.64M
1.64M

1,638,051.728061499
1,638,051.728061499

Aktuální tržní kapitalizace MEV Capital USDT0 je $ 1.67M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MCUSDT0 je 1.64M, přičemž celková zásoba je 1638051.728061499. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.67M.

Historie cen v USD pro MEV Capital USDT0 (MCUSDT0)

Během dnešního dne byla změna ceny MEV Capital USDT0 na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny MEV Capital USDT0 na USD  $ +0.0036717202.
Za posledních 60 dní byla změna ceny MEV Capital USDT0 na USD  $ +0.0141257392.
Za posledních 90 dní byla změna ceny MEV Capital USDT0 na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.01%
30 dní$ +0.0036717202+0.36%
60 dní$ +0.0141257392+1.38%
90 dní$ 0--

Co je MEV Capital USDT0 (MCUSDT0)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny MEV Capital USDT0 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MEV Capital USDT0.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MEV Capital USDT0!

MCUSDT0 na místní měny

Tokenomika pro MEV Capital USDT0 (MCUSDT0)

Pochopení tokenomiky MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MCUSDT0 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MEV Capital USDT0 (MCUSDT0)

Jakou hodnotu má dnes MEV Capital USDT0 (MCUSDT0)?
Aktuální cena MCUSDT0 v USD je 1.021 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MCUSDT0 v USD?
Aktuální cena MCUSDT0 v USD je $ 1.021. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MEV Capital USDT0?
Tržní kapitalizace MCUSDT0 je $ 1.67M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MCUSDT0 v oběhu?
Objem MCUSDT0 v oběhu je 1.64M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MCUSDT0?
MCUSDT0 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.031 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MCUSDT0?
MCUSDT0 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.958761 USD.
Jaký je objem obchodování MCUSDT0?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MCUSDT0 je -- USD.
Dosáhne MCUSDT0 letos vyšší ceny?
MCUSDT0 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMCUSDT0, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:13:13 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se MEV Capital USDT0 (MCUSDT0)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,210.59

$3,879.28

$0.02364

$186.47

$1.0004

$3,879.28

$110,210.59

$186.47

$2.5126

$1,086.95

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.08870

$0.92150

$0.92150

$0.0036736

$0.0043

$20.464

$0.0000787

